Американский генерал Джеффри Ли Харригян поведал изумленной общемтвенности про план США по прорыву сил воздушной обороны Калининграда. На эту угрозу последовал жесткий и однозначный ответ со стороны России.

Американский генерал Джеффри Ли Харригян поведал изумленной общемтвенности про план США по прорыву сил воздушной обороны Калининграда. На эту угрозу последовал жесткий и однозначный ответ со стороны России.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова жестко отчитала допустившего скандальное высказывание американского генерала. "Вопрос не только безответственности, но и глупости", – оценила она его слова во время официального брифинга внешнеполитического ведомства."Умные, дальновидные люди, которые действительно выражают интересы людей, которые их либо назначают на соответствующие должности, либо избирают их, никогда не будут делать подобные заявления", – цитирует "" Марию Захарову. Такие слова, добавила она, могут нанести серьезный удар по репутации той страны, из уст представителя которой они прозвучали.Не остались в стороне и в Министерстве обороны России. В военном ведомстве страны связали слова Джеффри Ли Харригяна с обеспокоенностью американских военных мощью российских ПВО. "Трепет и волнение Пентагона по поводу вероятной десакрализации истребителей F-35 турецкими расчетами ЗРС С-400 небезосновательны", – цитирует сообщение Минобороны.Не вызвали никакого беспокойства пустые угрозы со стороны США и в Кремле. "Это не мое дело комментировать заявления военных, но, безусловно, безопасность всех регионов обеспечена на должном уровне", – цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.Ранее Джеффри Ли Харригян выступил с заявлением, что у США есть план по преодолению противовоздушной обороны Калининграда в случае "российской агрессии" в Европе. При этом, по его словам, речь идет о полноценной операции, в ходе которой наступление будет проходить с воздуха, земли, моря и даже из космоса.