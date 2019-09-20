Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что у Владимира Путина не бывает полноценных выходных, а в свободное время он проводит, занимаясь спортом и встречаясь с родными и близкими.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина не бывает полноценных выходных, а свободное время он проводит, занимаясь спортом и встречаясь с родными и близкими, передает РИА Новости.Песков отметил, что даже в выходные дни президенту поступают доклады из министерств и ведомств, появляются вопросы, требующие решения президента, документооборот не прекращается, ведь многие документы не вступят в силу без подписи главы государства.