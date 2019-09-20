В Вашингтоне в трех километрах от Белого дома произошла стрельба. В результате один человек погиб и пятеро получили ранения.
В Вашингтоне произошла стрельба.
Полиция получила сообщение об инциденте поздно вечером 19 сентября. Стреляли в районе Коламбия-Хайтс в трех километрах от Белого дома. В результате один человек погиб и пятеро получили ранения.
Как сообщает "Интерфакс", подозреваемого ищет полиция. Его мотивы выясняются.
За день до этого стрельба произошла в пригороде Лос-Анджелеса. Жертвой стала девушка.