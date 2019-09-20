Всероссийский конкурс «Сделай мир безопаснее!» проходил в Иванове.

Всероссийский конкурс «Сделай мир безопаснее!» проходил в Иванове.Цель соревнований проста - научить добровольцев-студентов не только спасать жизнь человека, но и не навредить его здоровью. Соревнования проходят во второй раз. В этом году в Иваново приехали студенты колледжей и вузов городов Орёл, Владимир, Ярославль, Кострома. Всего 100 участников. Состязания длились три дня. Ребятам предстояло организовать эвакуацию из торгового центра, найти человека в лесу, помочь пострадавшему в ДТП. Условия, что называется, были приближены к реальным. За качеством выполнения заданий следили 17 экспертов, в том числе и из Владимира. Кстати, к непростому делу подключились и девушки. По итогам состязаний студенты ВЛГУ - на первом месте, на втором - команда из Орла, третье - у Ивановского политеха.