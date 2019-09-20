Никас Сафронов – живописец, в работах которого запечатлена история России. Портреты Медведева, Гафта и Валуев, виды Венеции, Лондона, ульяновского музея и московского Кремля – полюбоваться на них собрался весь российский бомонд. Корреспондент Дни.ру тоже посетил вернисаж Иные миры в музей Современной истории России.

Никас Сафронов – живописец, в работах которого запечатлена история России. Портреты Медведева, Гафта и Валуев, виды Венеции, Лондона, ульяновского музея и московского Кремля – полюбоваться на них собрался весь российский бомонд. Корреспондент "Дни.ру" тоже посетил вернисаж "Иные миры" в музей Современной истории России.Нелли Кобзон шепнула, что-де художник несколько раз брался и за ее портрет, "да вы ходили какие-то юмористические шаржи". Диктор Анна Шатилова незаметно поковырыла пальцем холст, пытаясь понять секрет придуманной Сафроновым техники dream vision. А балерина Анастасия Волочкова угостилась игристым, повеселела и стала сравнивать художника с самим Христом, изображения которого тут чередовались с портретами Путина. Что в общем то где-то рядом."В моей квартире в центре Москвы есть картины Никаса, где он изобразил меня, – похвасталась танцовщица. – Он писал мои портреты, картины, героями которых были я и моя дочь. Он дарил мне картины и на день рождения дочери, и на новоселье. Одна из моих любимых картин Никаса – его автопортрет. Он будто бы в образе Иисуса Христа, есть в нем нечто божественное. И это даже не образ, это то, что есть в нем самом.”Сафронов, впрочем, целомудрием, в отличие от Христа, не отличается. Кажется, например, что он и сам не знает, сколько у него внебрачных детей и где они живут. Один из них – Дмитрий – приехал на вернисаж. И все время терся возле соблазнительной Волочковой. Видимо, ее аппетитная голая грудь под шнуровкой лифа так понравилась, что ошалевший парень забыл и про картины, и про повод для высокого собрания, и про отца... Мать его...И можно было бы понять млеющего от чар балерины Диму, если бы не пикантное обстоятельство – рядом с Настей в это время находился скандально известный журналист Денис Сорокин, с которым сплетники приписывают танцовщице роман. Он ее фотографировал, поправлял меха на плечах, что-то шептал на ухо, а Настя млела и хихикала.Глядя на двух вьющихся возле сексуальной Насти кавалеров, вспоминались строчки из "Евгения Онегина": "Они сошлись. Волна и камень, / Стихи и проза, лед и пламень / Не столь различны меж собой. / Сперва взаимной разнотой".Интересно, что уезжала с выставки наотмечавшася Волочкова сразу с обоими. Но победила ли той ночью молодость – ушлый Сорокин младше скромного соперника на 5 лет – осталось загадкой.