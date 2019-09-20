Начальника красноярской колонии №14 отстранили от службы, пока идет судебное разбирательство. Поводом для этого стало видео с корпоратива, на котором сотрудники тюрьмы танцуют стриптиз.

Начальника красноярской колонии №14 отстранили от службы, пока идет судебное разбирательство. Поводом для этого стало видео с корпоратива, на котором сотрудники тюрьмы танцуют стриптиз.Веселье происходило в клубе в деревне поселка Тамачет. Работники места ограничения свободы, вероятно, покинули рабочую локацию, чтобы с душой провести встречу. Правда, что-то внезапно пошло не так.На кадрах отлично видно, как мужчины в камфуляжной одежде начинают раздеваться, стоя на стульях. Рядом с ними танцуют разгоряченные женщины. Телеканал "360" , что основное веселье у подвыпивших сотрудников красноярской колонии началось после того, как мероприятие покинуло начальство.