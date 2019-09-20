Космонавт Юрий Маленченко – участник первой в истории космической свадьбы – не может получить должность в Роскосмосе из-за жены-американки.

Космонавт Юрий Маленченко – участник первой в истории космической свадьбы – не может получить должность в Роскосмосе из-за жены-американки. Его кандидатура на должность первого замначальника Центра подготовки космонавтов была отклонена службой безопасности Роскосмоса, так как данная работа подразумевает допуск к секретной информации.Супруга космонавта – уроженка России Екатерина Дмитриева – имеет гражданство США. Свадьба состоялась в 2003 году: невеста в тот момент была в ЦУП Хьюстона, жених – на МКС.В настоящее время Маленченко занимает должность советника начальника Центра подготовки космонавтов, передает РИА Новости. Он выполняет и функции первого зама. Начальник Центра Павел Власов рассказал, что космонавта не могут утвердить в должности уже год.Юрий Маленченко – второй в рейтинге космонавтов по суммарной длительности полетов: он провел в космосе 827 суток 9 часов 22 минуты. Он уступает только Геннадию Падалке.