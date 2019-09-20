Управляющая компания из Челябинска выплатит крупный штраф за слишком долгий ремонт крыши дома.

Жильцы верхних этажей страдали от протекающей крыши 2 года, их квартиры периодически затапливало. Сроки проведения ремонтных работ управляющая компания не соблюдала.Прокурорская проверка выявила грубое нарушение жилищного законодательства при содержании общего имущества собственников помещения. Мировой судья привлек нерадивую УК к административной ответственности и оштрафовал на 200 тысяч рублей, сообщает челябинское агентство новостей Dоступ1.