Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северный устанавливают местонахождение несовершеннолетнего Арабова Ходжиакбара Джуманазора угли, 2007 года рождения...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Северный устанавливают местонахождение несовершеннолетнего Арабова Ходжиакбара Джуманазора угли, 2007 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 17 сентября 2019 года.Приметы: на вид 12 лет, азиатской внешности, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие, глаза черные.Одет: красная куртка с капюшоном, на рукавах сине-белые полосы, спортивные брюки темно-синего цвета, серая футболка без рисунка, серые кроссовки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 767-62-00; 8 (499) 767-62-09; 8 (495) 616-06-01 или в службу «102» (c мобильного – 112).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29