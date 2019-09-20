Московский городской суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении актеру Павлу Устинову. Его планируют выпустить из следственного изолятора до конца дня, 20 сентября.

Московский городской суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении актеру Павлу Устинову. Его планируют выпустить из следственного изолятора до конца дня, 20 сентября.Судья Юлия Манеркина сообщила, что соответствующее решение будет направлено в СИЗО и по его получении исполнено. Кроме того, Генеральная прокуратура при решении вопроса об освобождении из-под стражи Устинова попросила Мосгорсуд учесть его положительную характеристику из Росгвардии, где он служил в 2018 году, сообщает "Интерфакс".Адвокат актера Анатолий Кучерена прокомментировал решение Мосгорсуда. Он считает это торжеством справедливости. По его словам, содержание под стражей в качестве меры пресечения — слишком суровый вердикт.Кучерена отметил положительные свойства своего подзащитного. По его словам, Устинов имеет постоянное место жительства в московском регионе, у него отсутствуют судимости. Адвокат считает, что все эти обстоятельства должны были учитываться еще в суде первой инстанции. При этом Кучерена рассказал, что сомнения перед заседанием Мосгорсуда были и он не хотел "предвосхищать события". "Я доволен. Считаю, что решение честное и справедливое", — отметил адвокат.Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Павла Устинова к 3,5 годам колонии общего режима. 24-летний актер обвиняется в применении опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии, которое совершил на несогласованной акции 3 августа в столице. Сам Устинов свою вину не признал.Вскоре после решения суда различные актеры устроили флешмоб, чтобы поддержать своего коллегу. Петиция за освобождение Устинова всего за сутки набрала более 112 тысяч подписей.