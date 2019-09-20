И составит 9077 руб., что на 551 руб. больше, чем сейчас

19 сентября принят закон «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера во Владимирской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2020 год», внесённый в Законодательное Собрание Губернатором Владимиром Сипягиным.Согласно документу величина прожиточного минимума пенсионера на следующий год составит 9077 рублей, что на 551 рубль больше, чем в текущем. Этот показатель будет использоваться для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной федеральным законодательством.Право на доплату имеют неработающие пенсионеры, общая сумма дохода которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе.Законодательством предусмотрен заявительный порядок обращения граждан за установлением социальной доплаты к пенсии через Отделение Пенсионного Фонда РФ по Владимирской области.По состоянию на 1 сентября федеральную социальную доплату к пенсии, средний размер которой составляет 1980 рублей, во Владимирской области получает около 37,2 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации области