В челябинском театре драмы сегодня прошла инаугурация Алексея Текслера. Теперь он действующий губернатор, сообщает ГТРК Южный Урал.

В челябинском театре драмы сегодня прошла инаугурация Алексея Текслера. Теперь он действующий губернатор, сообщает ГТРК "Южный Урал".На торжественной церемонии вступления в должность присутствовали полпред президента в УрФО Николай Цуканов, министр энергетики Александр Новак, председатель Заксобрания Владимир Мякуш, а также представители регионального правительства. Официальные поздравления Алексею Текслеру прислали глава правительства Дмитрий Медведев и спикера СФ Валентины Матвиенко.Перед официальным объявлением Алексей Текслер произнес клятву на Уставе Челябинской области. Он поблагодарил жителей области за доверие и пообещал оправдать полученный "кредит доверия".