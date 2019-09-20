В мероприятиях приняли участие около четырехсот школьников.

Сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» и федеральной противопожарной службы провели для учеников школ младшего и среднего звена города Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района уроки по основам безопасности жизнедеятельности. Около четырехсот ребят приняли участие в познавательных мероприятиях.Сотрудники ГИБДД напомнили школьникам правила безопасного перехода через проезжую часть, о том, по какой части дороги можно идти, если нет тротуара, об обязательном использовании световозвращающих элементов, о важности и необходимости соблюдения правил всеми участниками дорожного движения: пешеходами, велосипедистами, водителями.Пожарные, в свою очередь рассказали о чрезвычайных ситуациях, которые становятся итогом неосторожного обращения с огнем, их причинах и об алгоритме действий в случае пожара.Также школьникам напомнили номера телефонов вызова всех экстренных служб.В завершении мероприятия учащиеся поделились с гостями своими впечатлениями от встречи и пообещали соблюдать правила дорожного движения и пожарной безопасности.