Так 57-летний участник несостоявшегося ДТП настаивал на своей правоте

В мае этого года житель Камешков, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, вылетел с второстепенной дороги на главную, наперерез движущейся машине. В возникшей конфликтной ситуации мужчина своей вины не признал. Более того, начал угрожать женщине – водителю второго автомобиля, настаивая на своей правоте. Но просто угроз ему показалось недостаточно. Мужчина сходил домой за ножом, вернулся к месту происшествия и нанес женщине удары ножом в область груди и шеи. 35-летняя потерпевшая оказала сопротивление и спряталась во дворе одного из жилых домов. В результате своевременно оказанной медицинской помощи жизнь ее была спасена.Задержанный своей вины не признал. Он заявил, что не желал таких последствий, а хотел только напугать женщину.Уголовное дело было отправлено Камешковской прокуратурой в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок свыше 10 лет, сообщает областная прокуратура.