Вечером в Клину на перекрестке легковушка потеряла управление, столкнулась с седаном ВАЗ и вылетела на разделительные столбики. Минутой позже грузовик врезался в машину, водитель которой остановился посмотреть на аварию. Оба ДТП попали на видео, снятое камерой наблюдения.

В четверг вечером в Клину на Ленинградском шоссе легковушка потеряла управление, столкнулась с седаном ВАЗ и вылетела на разделительные столбики.Минутой позже грузовик врезался в машину, водитель которой остановился поглазеть на аварию.О пострадавших в результате ДТП не сообщается. К утру последствия аварий были устранены.