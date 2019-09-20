Японские СМИ заявляют, что Северная Корея готовится спустить на воду новую подлодку, которая может нести на борту баллистические ракеты.

Японские СМИ заявляют, что Северная Корея готовится спустить на воду новую подлодку, которая может нести на борту баллистические ракеты. В распоряжении телеканала NHC оказались спутниковые снимки, которые якобы подтверждают эту версию.По словам специалистов, на кадрах видно, что на восточном побережье КНДР в этом месяце появились новые сооружения. И якобы их размер гораздо больше, чем необходимо для того, чтобы уместить там любую субмарину, которая сейчас имеется у ВМС Северной Кореи. США и Южная Корея уже не раз высказывали опасения по этому поводу. А Ким Чен Ын в июле заявил, что Пхеньян строит некую субмарину для выполнения тактических задач в Японском море, напоминает телеканал "Россия 24".