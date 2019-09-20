В штате Мичиган (США) медики бьют тревогу: здесь произошло уже несколько смертей после укусов комаров. Fox News, в частности, сообщает о том, что всего за 9 дней ушел из жизни 64-летний местный житель. Причина – в вирусе восточного энцефалита лошадей, переносчиками которого являются комары.

В штате Мичиган (США) медики бьют тревогу: здесь произошло уже несколько смертей после укусов комаров. Fox News, в частности, сообщает о том, что всего за 9 дней ушел из жизни местный житель — 64-летний Грегг Макчесни.Его брат-фермер рассказал, что Грегг помогал ему с мелким ремонтом, был здоров и весел, а после укуса комара у него случился приступ. Мужчину доставили в больницу, но спасти его врачи не смогли – через 9 дней Макчесни скончался.Оказалось, что причина – в вирусе восточного энцефалита лошадей, переносчиками которого являются комары. От него страдают не только люди, но и животные. В некоторых случаях возможен и летальный исход.Министерство здравоохранения и социальных служб штата Мичиган в своем "Фейсбуке" призывает жителей защищаться от комаров, поскольку в штате уже были зафиксированы несколько случаев заражения людей этим вирусом, из которых два – со смертельным исходом.При этом местные журналисты пишут, что летальный исход был в трех случаях.Отмечается, что данный вирус встречается достаточно редко, а наибольшую опасность он представляет для детей до 15 лет и людей старше 50-ти.У людей, зараженных им, появляется внезапный жар, озноб, боли в суставах, головные боли, которые особо тяжелых случаях в итоге приводят к воспалению мозга, параличу, коме или смерти.