21 сентября в Москве откроется третий фестиваль Уроки режиссуры, в котором участвуют талантливые постановщики со всей России – именно они делают театр сегодня и будут делать его завтра. Первым спектаклем московской программы станет Один день в Макондо.

21 сентября в Москве в рамках Биеннале театрального искусства откроется третий фестиваль "Уроки режиссуры". Он посвящен памяти великого сценографа Давида Боровского. В фестивале участвуют талантливые постановщики со всей России – именно они делают театр сегодня и будут делать его завтра."Уроки режиссуры" – единственный в мире театральный фестиваль, жюри которого состоит исключительно из профессиональных режиссеров, оценивающих работы коллег. Фестиваль уже стал социальным и профессиональным лифтом для перспективных и талантливых постановщиков. Будущее театральной России будут определять сегодняшние конкурсанты "Уроков режиссуры".В этом году в конкурсной программе фестиваля участвуют 16 молодых режиссеров, чей профессиональный стаж не превышает 10 лет. Среди них Саша Толстошева, Егор Перегудов, Александр Хухлин, Марфа Горвиц и другие. Свои спектакли они сыграют на лучших площадках Москвы – на сцене РАМТа и Театра имени Вахтангова, МТЮЗа, СТИ и других театров.Оценивать режиссерские работы будут мэтры — Алексей Бородин, Адольф Шапиро, Дмитрий Крымов, Римас Туминас, Георгий Исаакян, Григорий Козлов, Борис Морозов.Первым спектаклем московской программы станет "Один день в Макондо". Режиссер Егор Перегудов (Студия Театрального Искусства) переносит зрителей на американский юг. Сплетая музыку и акробатику, этюдные зарисовки и длинные мысли о судьбе и жизни, Перегудов создает сценический эквивалент мифологического Макондо. Зрителя ждут фантазии в духе магического реализма, философия колумбийских классиков, живая музыка и акробатика, танцы, пластические интермедии.Конкурсная программа спектаклей из регионов начнется 7 октября: на Симоновской сцене театра Вахтангова будет сыгран "Мейерхольд" (театральная компания "Отрытое пространство" из Санкт-Петербурга). О великом режиссере-новаторе ХХ века Всеволоде Мейерхольде молодой режиссер Роман Габриа расскажет в жанре нон-фикшн.Завершится фестиваль 18 ноября. На торжественной церемонии жюри назовет имена лауреатов – обладателей трех премий. Победители получат призы и символ Биеннале театрального искусства – статуэтку Арлекина.