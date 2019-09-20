В Храме Тихвинской Иконы Божией Матери прошла траурная панихида по погибшему сотруднику полиции УВД на Московском метрополитене...

18 сентября 2019 года при исполнении служебных обязанностей трагически погиб старший лейтенант полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве Максим Веялко.В пятницу в Храме Тихвинской Иконы Божией Матери прошла траурная панихида по погибшему сотруднику полиции УВД на Московском метрополитене. Почтить память и выразить соболезнования родным и близким полицейского пришли руководители столичного Главка и структурных подразделений ведомства, сослуживцы, а также ветераны УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве.Оперуполномоченный по особо важным делам отдела собственной безопасности УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант полиции Максим Веялко свою служебную деятельность начал в 2013 году в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска 9 отдела полиции УВД на Московском метрополитене, в 2018 году назначен на должность оперуполномоченного по особо важным делам отдела собственной безопасности УВД на ММ. За короткое время он стал профессионалом своего дела, зарекомендовал себя честным, добросовестным сотрудником, являя своим примером образец настоящего полицейского, готового всегда прийти на помощь людям, не щадя своей жизни.18 сентября 2019 года на станции метро «Рязанский проспект» в ходе задержания подозреваемого в совершении преступления, от огнестрельных ранений трагически оборвалась жизнь 38-летнего полицейского.Смерть Максима Веялко - это тяжелая утрата для родных, близких, товарищей по службе, общества, которому он служил.Светлая память останется навсегда не только в сердцах людей, но и в истории Управления внутренних дел на Московском метрополитене и Главного управления Министерства внутренних дел России по г. Москве!