На территории оперативного обслуживания межмуниципального отдела МВД России «Коммунарский» г. Москвы открылись двери нового участкового пункта полиции...

На территории поселения Сосенское открылись двери нового участкового пункта полиции, который будет стоять на охране правопорядка и обеспечивать спокойствие около 20 тысяч жителей.Опорный пункт полиции расположен на первом этаже жилого многоквартирного дома и по своей технической оснащенности отвечает самым высоким современным требованиям, что в полной мере обеспечивает комфортные условия для работы сотрудников полиции и приема граждан. Для удобства людей с ограниченными физическими возможностями вход в участковый пункт полиции оборудован пандусом. На информационном стенде для жителей размещена актуальная информация и памятки по профилактике мошеннических действий.В большом светлом помещении расположены просторные кабинеты участковых уполномоченных полиции, кабинет для сотрудников общественной приемной и добровольной народной дружины, техническое помещение, а также комната для отдыха и приема пищи. Для маленьких посетителей, которые могут прийти к полицейским вместе с родителями, предусмотрен яркий детский игровой уголок.В церемонии открытия приняли участие начальник УОДУУПиПДН ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Сергей Василевский, председатель Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Татьяна Косаревич, заместитель начальника УВД по ТиНАО – начальник полиции полковник полиции Александр Дрожжин, заместитель начальника полиции УВД по ТиНАО (по охране общественного порядка) подполковник полиции Алексей Бутряков, начальник МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы подполковник полиции Юрий Хегай, заместитель префекта Троицкого и Новомосковского административных округов Александр Благов, председатель Общественного совета при УВД по ТиНАО Павел Ивашкин, главы администраций поселений, а также представители средств массовой информации и народной дружины.Присутствующие на торжественной церемонии руководители ГУ МВД России по г. Москве и УВД по ТиНАО, представители префектуры и администрации, а также представители общественности поздравили личный состав с новосельем и отметили, что открытие нового опорного пункта полиции на столь значительной по занимаемой площади территории, а также в условиях быстро развивающейся инфраструктуры и строительства жилого фонда будет способствовать повышению эффективности деятельности участковых уполномоченных по взаимодействию с населением и созданию максимально комфортных условий для приема граждан, а также в целом повысит уровень правопорядка в округе.Новый участковый пункт полиции открыт по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, ул. Александры Монаховой, дом 105, корпус 2.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79