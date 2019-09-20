Отдел полиции посетили ученики старших классов средней общеобразовательной школы.

Сотрудники ОМВД России по Судогодскому району пригласили к себе в гости учащихся старших классов средней общеобразовательной школы. Встреча со школьниками, которые уже сейчас определяются с выбором профессии, была посвящена поступлению в образовательные организации системы МВД и прохождению службы в органах внутренних дел.Открывая мероприятие, сотрудники отделения по работе с личным составом рассказали будущим выпускникам о высших учебных заведениях системы МВД России, их филиалах, условиях приема в ВУЗы и направлениях обучения. Продолжая беседу, полицейские отметили, что профессиональное образование во все времена играло важную роль, рассказали об известных сотрудниках органов внутренних дел, ранее служивших в Отделе.Особое внимание в процессе общения было уделено служебной и физической подготовке сотрудников полиции. Школьники с радостью откликнулись на предложение посетить тир, где проходят занятия по огневой подготовке, подержали в руках учебный пистолет и попробовали прицелиться в мишень.Не меньший интерес вызвало выступление эксперта-криминалиста, который поделился некоторыми тонкостями профессии и показал процесс снятия следов с различных поверхностей.В завершении мероприятия инспекторы ГИБДД напомнили школьникам о правилах безопасного поведения на дорогах, об административной и уголовной ответственности за правонарушения.Ребята остались под большим впечатлением от проведенного с сотрудниками полиции времени, поблагодарив за возможность поближе узнать тонкости такой непростой профессии.