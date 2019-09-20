28-летний ранее судимый житель Петушков ни с того ни с сего напал с топором на 59-летнего мужчину, который ехал на велосипеде на рыбалку.

28-летний ранее судимыйжитель Петушков ни с того ни с сего напал с топором на 59-летнего мужчину, который ехал на велосипеде на рыбалку. В результате нападения последний,с рубленой раной головы, ампутированными пальцами и множественными повреждениями был доставлен в больницу. Нападавший с места преступления скрылся. Он был уверен, что мужчина умрет.В первоначальных показаниях обвиняемый сослался на то, что не помнит произошедшее и не смог назвать мотив своих действий.По данным следствия, в апреле 2018 года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал длительное наказание за совершение особо тяжкого преступления против личности, состоял на учете в органах полиции и находился под административным надзором.Несостоявшийся убийца заключен под стражу, сообщает Следственный комитет Владимирской области