Пенсионер чудом остался жив

Пенсионер чудом остался живВ Петушках на велосипедиста набросился мужчина с топором и чуть не зарубил того насмерть. Как сообщает СледКом, днем 15-го сентября 59-летний мужчина ехал на велосипеде на рыбалку. Внезапно на дороге появился 28-летний мужчина с топором в руках и начал махать им во все стороны. Часть ударов пришлась на голову и руки потерпевшего. После этого парень убежал, оставив умирать мужчину.Однако врачи спасли потерпевшему жизнь. Ему оказали помощь и отправили в областную столицу с рубленой раной головы и без нескольких пальцев на руках. Доктора разрешили следователю коротко побеседовать с пострадавшим мужчиной. Так удалось составить портрет нападавшего.Вскоре злоумышленника поймали. Тот сказал, что ничего не помнит и мотивов поступка сказать не может. Известно, что в апреле прошлого года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение особо тяжкого преступления. Сейчас он заключён под стражу, на него завели уголовное дело.