Недавно в Сети активно обсуждали то, что супруг Анастасии Заворотнюк – фигурист Петр Чернышев отметил все выступления. Официальный представитель продюсерской компании Navka Show Егор Разумовский открыл всю правду на этот счет.

Недавно в Сети активно обсуждали то, что супруг Анастасии Заворотнюк – фигурист Петр Чернышев отметил все выступления. Официальный представитель продюсерской компании Navka Show Егор Разумовский открыл всю правду на этот счет.По его словам, это всего лишь слухи. "Чернышев будет участвовать во всех заявленных представлениях. О смене на данный момент речи не идет", – заявил в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro Разумовский.Татьяна Навка – основатель Navka Show – также отметила, что расписание остается прежним. По ее словам, все запланированные шоу с участием мужа Заворотнюк состоятся.На вопрос о том, кто заменит Чернышева, фигуристка ответила крайне резко. "Вместо Петра будет Петр", – поставила точку в диалоге с любопытным подписчиком Навка.Отметим, скоро выйдет представления ледового шоу "Руслан и Людмила". В главных ролях – Татьяна Навка и Петр Чернышев. Посмотреть его можно будет в Санкт-Петербурге с 31 октября по 4 ноября.Напомним, информация об отмене Чернышевым гастролей в прессе появилась после слухов о болезни его любимой жены – Заворотнюк. Поговаривали, что он днем и ночью дежурит возле кровати умирающей жены.