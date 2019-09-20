В отношении 67-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Владимирской области

В отношении 67-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Владимирской области.Раненая женщина была обнаружена в одной из квартир районного центра сотрудниками полиции. Их вызвали соседи потерпевшей. У женщины были множественные ранения шеи и головы. Выяснилось, что на момент происшествия с ней находился 67-летний приятель., который и нанес ей повреждения в ходе ссоры.Подозреваемый вскоре был задержан и полностью сознался в произошедшем. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет.