Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев прокомментировал поражения Краснодара и ЦСКА в матчах первого тура группового этапа Лиги Европы.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев прокомментировал поражения "Краснодара" и ЦСКА в матчах первого тура группового этапа Лиги Европы.Армейцы в Болгарии проиграли "Лудогорцу" (1:5), а "быки" уступили в Швейцарии "Базелю" (0:5)."Это, конечно, провал. Это удар по имиджу российского футбола, нехороший сигнал для нас. Ведь по играм наших команд в еврокубках мы судим о качестве отечественного футбола, – приводит слова Газзаева ТАСС. – Было наглядно показано, что европейский и российский футбол разные по уровню".Стоит отметить, что ЦСКА и "Краснодар" в воскресенье, 22 сентября, встретятся на поле "ВЭБ- Арены" в Москве в рамках десятого тура российской премьер-лиги.