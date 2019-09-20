В Сети появилось открытое письмо к Святейшему Патриарху Кириллу с просьбой отлучить Константина Богомолова от церкви. Как оказалось, венчание режиссера и телеведущей Ксенией Собчак стало последней каплей для истинно верующих.

В Сети появилось открытое письмо к Святейшему ПатриархуКириллу с просьбой отлучить Константина Богомолова от церкви. Как оказалось,венчание режиссера и телеведущей Ксенией Собчак стало последней каплей для истинноверующих.Текст обращения опубликован во "Вконтакте" в сообществе "Национально-КонсервативноеДвижение". Авторы открытого письма обращают внимание Патриарха на то, что 13сентября Ксения Собчак и Константин Богомолов вступили в церковный брак.Болеетого, перед таинством венчания звезды письменно засвидетельствовали раскаяние вбезнравственных и кощунственных поступках, которые они вольно или невольносовершали в своей частной жизни и профессиональной деятельности. Также они пообещалине совершать подобных деяний впредь.В связи с этим НКД считает, что теперь Константин Богомолов долженвнести правки в свой спектакль "Идеальный муж. Комедия" по мотивам произведенийОскара Уайльда. Его показывают в Московском Художественном Театре имени А. П.Чехова с 2013 года. По мнению составителей обращения, в рамках спектакля насцене происходят "кощунственные действия": голая женщина изображает распятие,православный священник изображен гомосексуалистом и торговцем сиротами и многоедругое.В связи с этим Святейшего Патриарха Кирилла просят призватьрежиссера к действиям. Он должен либо добиться снятия постановки из репертуара,либо внести серьезные правки."Заботясь о спасении души , актеров изрителей кощунственного спектакля, наложить на Богомолова каноническоепрещение, в виде отлучения от Церкви, до принесения им покаяния делом, в видезакрытия кощунственного спектакля/устранения из него глумлений", – резюмируютавторы обращения.