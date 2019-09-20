В Сети появилось открытое письмо к Святейшему Патриарху
Кириллу с просьбой отлучить Константина Богомолова от церкви. Как оказалось,
венчание режиссера и телеведущей Ксенией Собчак стало последней каплей для истинно
верующих.
В Сети появилось открытое письмо к Святейшему Патриарху
Кириллу с просьбой отлучить Константина Богомолова от церкви. Как оказалось,
венчание режиссера и телеведущей Ксенией Собчак стало последней каплей для истинно
верующих.
Текст обращения опубликован во "Вконтакте" в сообществе "Национально-Консервативное
Движение". Авторы открытого письма обращают внимание Патриарха на то, что 13
сентября Ксения Собчак и Константин Богомолов вступили в церковный брак.
Более
того, перед таинством венчания звезды письменно засвидетельствовали раскаяние в
безнравственных и кощунственных поступках, которые они вольно или невольно
совершали в своей частной жизни и профессиональной деятельности. Также они пообещали
не совершать подобных деяний впредь.
В связи с этим НКД считает, что теперь Константин Богомолов должен
внести правки в свой спектакль "Идеальный муж. Комедия" по мотивам произведений
Оскара Уайльда. Его показывают в Московском Художественном Театре имени А. П.
Чехова с 2013 года. По мнению составителей обращения, в рамках спектакля на
сцене происходят "кощунственные действия": голая женщина изображает распятие,
православный священник изображен гомосексуалистом и торговцем сиротами и многое
другое.
В связи с этим Святейшего Патриарха Кирилла просят призвать
режиссера к действиям. Он должен либо добиться снятия постановки из репертуара,
либо внести серьезные правки.
"Заботясь о спасении души , актеров и
зрителей кощунственного спектакля, наложить на Богомолова каноническое
прещение, в виде отлучения от Церкви, до принесения им покаяния делом, в виде
закрытия кощунственного спектакля/устранения из него глумлений", – резюмируют
авторы обращения.