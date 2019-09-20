На мероприятие были приглашены около 400 офицеров, которые в разные годы обучались в вузах системы МВД.

В Ханое состоялась встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева с вьетнамскими коллегами. На мероприятие были приглашены около 400 офицеров, которые в разные годы обучались в вузах системы МВД, а сегодня работают на ответственных постах в Министерстве общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам. 18 из них имеют генеральские звания.Российский Министр отметил, что на протяжении десятилетий учебные заведения Министерства внутренних дел Российской Федерации пользуются заслуженным авторитетом как внутри страны, так и за рубежом. Они известны своими научными школами и высоким уровнем подготовки полицейских кадров. Специалисты из многих стран мира в практической работе успешно применяют знания, полученные в образовательных организациях России, для эффективного решения задач по защите и обеспечению законных прав граждан.«Наши выпускники занимают ведущие должности в структурах правоохранительных органов различных государств, распространяют традиции взаимного уважения и укрепляют международное сотрудничество», – подчеркнул Глава российского ведомства.Участники встречи рассказали об основных направлениях деятельности своих подразделений, технологиях, применяемых для раскрытия преступлений и обеспечения общественного порядка. Также они выразили признательность за высокий уровень профессиональной подготовки, полученной в России, поделились воспоминаниями о преподавателях и однокурсниках.Глава МВД России обратил внимание на то, что присутствующие на мероприятии не только прекрасно владеют русским языком, но и хорошо знакомы с российской историей и культурой.Владимир Колокольцев пожелал коллегам дальнейшей плодотворной работы, здоровья и благополучия.