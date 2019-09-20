Крупные командно-штабные учения Центр пройдут 20 сентября на полигоне Донгуз под Оренбургом.

Крупные командно-штабные учения "Центр" пройдут 20 сентября на полигоне "Донгуз" под Оренбургом. Как сообщает пресс-служба Кремля, маневры планирует посетить президент России. Во время учений Владимир Путин проведет и отдельную встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, передает телеканал "Россия 24".В учениях участвуют почти 130 тысяч военных. Кроме России будут представители еще семи стран. Это Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Китай, Пакистан.Участники отработают несколько тактических эпизодов. В основном этапе будет занято более 200 российских самолетов и вертолетов. В том числе — дальние бомбардировщики Ту-22-М3. Задействуют аэродромы семи регионов Урала и Поволжья. Ранее сообщалось, что в рамках учений комплекс "Искандер-М" произвел пуск крылатой ракеты.