Строительство планируется начать в 2020 году

Городская администрация готова выделить 4 миллиона рублей на проектирование двух детских садов и одной школы. Новые детские сады должны быть построены в 20-м году на улице Тихонравова и в микрорайоне Сновицы-Веризино. Там же в 23-м году должны открыть новую школу. Городские власти предлагают выделить совокупно 4 миллиона рублей для заказа проектов двух садиков и одной школы из резерва средств, предусмотренных на софинансирование федеральных и областных программ. Тендеры на проектирование объектов объявят до конца текущего года."Радио России-Владимир"