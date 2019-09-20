Пока Киев не может сделать ничего для возвращения Крыма, признали в украинской столице. Однако благоприятный момент обязательно наступит, уверен замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
Пока Киев не может сделать ничего для возвращения Крыма, признали в украинской столице. Однако благоприятный момент обязательно наступит, уверен замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
По его мнению, возврат Крыма Украине возможен после распада
России. Об этом Тука заявил в эфире киевской радиостанции "Голос
столицы".
Он отметил, что в 90-е Россия стояла на краю гибели и
"трещала по швам", однако единство государства удалось сохранить
благодаря США. Тука выразил уверенность, что процесс может возобновиться в
любой момент.
"Настанет время, когда Россия прекратит существование,
и это будет благоприятный момент для возвращение контроля над Крымом", -
заявил Тука. Сейчас, добавил чиновник, Киев не может сделать ничего, кроме
введения дополнительных санкций против Москвы.
Что бы ни говорили отдельные чиновники, президент Украины
, кажется, уже смирился с потерей полуострова. Лидер
Незалежной не собирается враждовать с Россией за Крым, утверждает влиятельный
китайский портал Sohu.com.
Журналисты напомнили, что на полуострове продолжают жить
тысячи граждан Украины, и чтобы защитить их права Киев намерен расширять
контакты с Москвой. "В некотором смысле это означает, что, возможно, Украина
отказалась от притязаний на полуостров", – отметил портал.
Несмотря на это, дружелюбных высказываний в адрес Москвы от
Зеленского не слышно. Пока новый президент повторяет риторику своего
предшественника Петра Порошенко.
Показательно заявление во время недавних
переговорах с президентом Словакии. Возвращение "оккупированных
территорий" глава украинского государства назвал основной задачей и
выразил надежду, что Запад продолжит санкционное давление на Россию.