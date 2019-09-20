Пока Киев не может сделать ничего для возвращения Крыма, признали в украинской столице. Однако благоприятный момент обязательно наступит, уверен замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Пока Киев не может сделать ничего для возвращения Крыма, признали в украинской столице. Однако благоприятный момент обязательно наступит, уверен замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.По его мнению, возврат Крыма Украине возможен после распадаРоссии. Об этом Тука заявил в эфире киевской радиостанции "Голосстолицы".Он отметил, что в 90-е Россия стояла на краю гибели и"трещала по швам", однако единство государства удалось сохранитьблагодаря США. Тука выразил уверенность, что процесс может возобновиться влюбой момент."Настанет время, когда Россия прекратит существование,и это будет благоприятный момент для возвращение контроля над Крымом", -заявил Тука. Сейчас, добавил чиновник, Киев не может сделать ничего, кромевведения дополнительных санкций против Москвы.Что бы ни говорили отдельные чиновники, президент Украины, кажется, уже смирился с потерей полуострова. ЛидерНезалежной не собирается враждовать с Россией за Крым, утверждает влиятельныйкитайский портал Sohu.com.Журналисты напомнили, что на полуострове продолжают житьтысячи граждан Украины, и чтобы защитить их права Киев намерен расширятьконтакты с Москвой. "В некотором смысле это означает, что, возможно, Украинаотказалась от притязаний на полуостров", – отметил портал.Несмотря на это, дружелюбных высказываний в адрес Москвы отЗеленского не слышно. Пока новый президент повторяет риторику своегопредшественника Петра Порошенко.Показательно заявление во время недавнихпереговорах с президентом Словакии. Возвращение "оккупированныхтерриторий" глава украинского государства назвал основной задачей ивыразил надежду, что Запад продолжит санкционное давление на Россию.