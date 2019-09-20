Центральная городская библиотека приглашает сегодня на выставку "Школьные годы чудесные".

Центральная городская библиотека приглашает сегодня на ретро-выставку "Школьные годы чудесные". В экспозиции представлены школьные принадлежности и учебники советского периода. Посетители смогут увидеть, как награждали лучших учеников в середине прошлого века, старинные парты и необычные канцелярские принадлежности.