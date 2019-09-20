Медработник проигнорировала данные ЭКГ, неправильно поставила диагноз.

В Юрьеве-Польском вынесли приговор бывшему фельдшеру. Она признана виновной в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациента.По информации регионального Следственного комитета, 28 ноября 2017 года по вызову местной жительницы, жаловавшейся на сильные боли в области груди и общее плохое самочувствие на протяжении нескольких дней, на место прибыла фельдшер «скорой помощи». По проведенным исследованиям фельдшер обнаружила у пациента изменения, указывавшие на наличие острого инфаркта миокарда. Медработник проигнорировала данные ЭКГ, неправильно поставила диагноз и не приняла мер к экстренной госпитализации женщины в региональный сосудистый центр. Родственники, видя мучения женщины, самостоятельно доставили ее в больницу. В стационаре несколько часов 53-летняя женщина умерла от инфаркта. Фельдшер уволилась с должности в ходе следствия. Вину признала. Отметим, что уголовное дело возбуждалось во взаимодействии с органами прокуратуры. Приговором Юрьев-Польского районного суда осужденной назначено наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы.