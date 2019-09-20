Сообщение о том, что женщина заблудилась в лесу, около деревни Патрикеево поступило накануне в 10 часов вечера, сообщает ковровский спасатель Михаил Быков

Сообщение о том, что женщина заблудилась в лесу, около деревни Патрикеево поступило накануне в 10 часов вечера, сообщает ковровский спасатель Михаил Быков. По счастливому стечению обстоятельств, у 78-летней пенсионерки был с собой наполовину зараженный телефон. Спасатели выехали незамедлительно. Они понимали, что им надо найти женщину до того, как телефон полностью разрядится. Главной задачей было определить ее местонахождение. Связь постоянно обрывалась. Женщина то и дело пыталась позвонить 112 и попадала на различных операторов, потому что находилась на границе трех районов Владимирской области. Когда спасатели наконец-то выяснили примерное местонахождение пропавшей, связь исчезла окончательно. У телефона села батарейка. В предполагаемом квадрате женщины не оказалось. Поиски пришлось прервать из-за наступившей темноты. Только сегодня утром поступила информация, что женщина найдена и жива.Спасатели предупреждают, если вы вдруг заблудились.Экономьте силы и зарядку на телефоне. Следуйте указаниям спасателей. Сидите на одном месте.Вас ищут.