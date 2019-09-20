Агрессивный пассажир получил неожиданный отпор со стороны водителя казанского автобуса, который долго уклонялся от драки, но в конце концов силой утихомирил буяна.

Агрессивный пассажир получил неожиданный отпор со стороны водителя казанского автобуса, который долго уклонялся от драки, но в конце концов силой утихомирил буяна.Инцидент произошел около 8 часов утра в четверг, 19 сентября, в следовавшем по 28-му маршруту красном автобусе. По словам очевидцев, молодого человека не устроил тот факт, что в салоне не было кондуктора, он принялся выражать претензии водителю, а на выходе, вместо оплаты, ударил его по лицу."Всячески оскорблял водителя, а тот очень долго терпел. В итоге послышалось в ответ "терпила". И на фоне всего этого пассажир не выдержал и первый нанёс удар, а водитель лишь оборонялся", — рассказал один из пассажиров.Шофер вытолкнул хулигана из салона, но тот попытался вернуться, и тут у мужчины лопнуло терпение: он одной рукой зажал обидчика, а другой нанес ему несколько крепких ударов по голове, после чего отпустил.Пострадавший поспешил удалиться, ни в полицию, ни за медпомощью он не обращался.