Магнитогорский Металлург прервал безвыигрышную серию из пяти матчей, обыграв на домашней арене московский Спартак (4:3). Главный тренер Магнитки Илья Воробьев поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

Магнитогорский "Металлург" прервал безвыигрышную серию из пяти матчей, обыграв на домашней арене московский "Спартак" (4:3). Главный тренер "Магнитки" Илья Воробьев поделился впечатлениями от игры своих подопечных."Важно было победить сегодня. Ребята вышли с хорошим настроем. И первый период нам удался, – приводит слова Воробьева пресс-служба КХЛ. – Надо улучшать большинство и меньшинство. Пустили обратно в игру соперника. Хорошо, что потом выстояли. Ребята молодцы, бились. Вышли, сыграли от ножа"."Металлург" с пятью очками занимает 11-е место в Восточной конференции, а "Спартак", потерпевший треть поражение кряду, расположился на седьмой строчке на Западе, имея в активе семь очков.В следующем матче магнитогорцы 21 сентября примут "Ак Барс", а москвичи в тот же день на выезде сыграют с "Автомобилистом".