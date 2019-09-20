Онкоцентр, где сейчас находится артистка отказался от внешних консультантов. Медики планируют своими силами бороться с коварным раком Анастасии Заворотнюк.

Онкоцентр, где сейчас находится артистка отказался отвнешних консультантов. Медики планируют своими силами бороться с коварным ракомАнастасии Заворотнюк.Частная клиника в Москве, где проходит лечение звезда сериала "Мояпрекрасная няня", разрешает привлекать сторонних врачей для консультаций.Поэтому несколько крупных больниц и научных центров предложили выделить опытныхдокторов в помощь Анастасии Заворотнюк.Руководство частного онкоцентра посоветовалось с родственниками знаменитости,в результате чего на экспертное мнение со стороны был поставлен жесткий запрет. Других специалистов не будет, лечение организуют своими силами. Пишет "Телеграм"-канал Mash.Согласно некоторым данным вчера, 19 сентября,перевели из реанимации в обычную палату. Звезда сериала "Моя прекрасная няня"пришла в сознание после комы, отека мозга и осложнений в виде пневмонии иполиорганной недостаточности. Теперь артистка дышит самостоятельно – ее отключилиот аппарата искусственной вентиляции легких.Медики оценивают состояние звезды как тяжелое. По некоторымданным вскоре ожидает операция. "Продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Да, удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае", – говорят эксперты.