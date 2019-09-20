Онкоцентр, где сейчас находится артистка отказался от
внешних консультантов. Медики планируют своими силами бороться с коварным раком
Анастасии Заворотнюк.
Онкоцентр, где сейчас находится артистка отказался от
внешних консультантов. Медики планируют своими силами бороться с коварным раком
Анастасии Заворотнюк.
Частная клиника в Москве, где проходит лечение звезда сериала "Моя
прекрасная няня", разрешает привлекать сторонних врачей для консультаций.
Поэтому несколько крупных больниц и научных центров предложили выделить опытных
докторов в помощь Анастасии Заворотнюк.
Руководство частного онкоцентра посоветовалось с родственниками знаменитости,
в результате чего на экспертное мнение со стороны был поставлен жесткий запрет. Других специалистов не будет, лечение организуют своими силами. Пишет "Телеграм"-канал Mash.
Согласно некоторым данным вчера, 19 сентября,
перевели из реанимации в обычную палату. Звезда сериала "Моя прекрасная няня"
пришла в сознание после комы, отека мозга и осложнений в виде пневмонии и
полиорганной недостаточности. Теперь артистка дышит самостоятельно – ее отключили
от аппарата искусственной вентиляции легких.
Медики оценивают состояние звезды как тяжелое. По некоторым
данным вскоре ожидает операция. "Продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Да, удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае", – говорят эксперты.