Американские военные отрабатывают план прорыва Российской системы ПРО. В частности стало известно, что стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США в марте этого года имитировал нанесение удара крылатыми ракетами по Калининградской области.

Американские военные отрабатывают план прорыва Российской системы ПРО. В частности стало известно, что стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США в марте этого года имитировал нанесение удара крылатыми ракетами по Калининградской области. Самолет взлетел с американской военной базы, имитировал нанесение удара, развернулся менее чем в сотне километров от воздушного пространства России и совершил посадку на базе королевских ВВС Великобритании.По словам командующего ВВС США в Европе, военные разработали многоэлементную, точно рассчитанную операцию по взлому Российской системы ПРО. Эксперты считают, что план заключается в одновременном использовании воздушных, морских, сухопутных войск и кибератак, сообщает телеканал "Россия 24".Кроме того, США уже начали работу по размещению оружия в космосе. При этом Вашингтон отвергает все предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность.Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в статье "Мир на перепутье и система международных отношений будущего" для журнала "Россия в глобальной политике". Статья опубликована на сайте МИД России. Министр указал на то, что в США идет медийная кампания, призванная убедить всех в необходимости окончательно отказать от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Американскую политику в области стратегической стабильности Лавров назвал проявлением ревизионизма.