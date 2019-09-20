Нелли Кобзон – давняя поклонница творчества Никаса Сафронова. Поэтому пропустить его вернисаж Иные миры в Музее современной истории России не могла. Там с вдовой мэтра советской и российской эстрады встретился корреспондент Дни.ру.

Нелли Кобзон – давняя поклонница творчества Никаса Сафронова. Поэтому пропустить его вернисаж "Иные миры" в Музее современной истории России не могла. Там с вдовой мэтра советской и российской эстрады встретился корреспондент "Дни.ру"."Никас раз пять или шесть начинал писать мой портрет, делал зарисовки, но они все получались немного шаржевые, с юмором, – призналась Нелли Михайловна. – Вообще же у нас дома есть много его работ, которые украшают стены разных комнат. И я очень благодарна этому художнику за особое, трепетное отношение к нашей семье".На открытие выставки Нелли Кобзон пришла одна. Дело в том, что ее дочь Наталья и внуки проживают в Лондоне и в Москву наведываются редко. "Внуки уехали из России потому, что их папа (юрист Юрий Рапопорт – Прим. ред.) – гражданин Австралии, – пояснила вдова певца. – Он женился на нашей дочери Наталье в ту пору, когда проживал за границей. У него образование иностранное, образ жизни и менталитет другой, поэтому в России ему было бы тяжело. Только представьте себе: первый раз он смотрел любимый в нашей стране фильм "Любовь и голуби" уже взрослым человеком. Так что иного выбора, кроме как уехать к нему, у дочери и внуков не было".При этом сама Нелли Михайловна об эмиграции вслед за наследниками и слышать не хочет. "Я абсолютно русский человек, – уверяет она. – Я говорю на русском языке, соблюдаю все русский обычаи, обряды. Так что за границей потеряла бы себя".По словам вдовы Кобзона, в ее планах – создание мемориального музея певца в Москве и выпуск воспоминаний о нем. Кроме того, она взвалила на себя руководством Фонда Иосифа Кобзона и помогает все, кто просит – так заповедовал великий муж.