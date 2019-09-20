Украинцы больше не испытывают восторга от избрания президентом Владимира Зеленского, граждане начали разочаровываться в бывшем юмористе. Одну из главных претензий к лидеру Незалежной озвучил депутат Верховной рады, член фракции Оппозиционная платформа – За жизнь Вадим Рабинович.

Украинцы больше не испытывают восторга от избрания президентом Владимира Зеленского, граждане начали разочаровываться в бывшем юмористе. Одну из главных претензий к лидеру Незалежной озвучил депутат Верховной рады, член фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.Избрание Зеленского было серьезной ошибкой, уверенпарламентарий. В эфире телеканала "112 Украина" депутат раскритиковалглаву государства за намерение создать свободный рынок земли, что позволитпередать в частные руки миллионы гектаров плодородных черноземов.Рабинович признался, что голосовал за Зеленского, отметив,что в его команде есть "молодые и перспективные" кадры. Но это незначит, подчеркнул парламентарий, что украинцы должны позволить им распродатьземлю. Депутат призвал граждан прийти в себя и осознать, что они "выбралине то".Создание рынка земли и отмена моратория на ее продажу – инициатива Владимира Зеленского. Об этом он говорил на совещании с членами правительства и депутатами в началесентября. Также планы озвучивались президентом на недавней встрече с турецкимибизнесменами.Планируется, что соответствующий законопроект Верховная радарассмотрит этой осенью. Учитывая, что обладает лояльным парламентскимбольшинством, документ может быть принят к концу года.Создание рынка свободной земли – одно из требований Международноговалютного фонда. В противном случае новые кредиты Зеленскому не видать, каксвоих ушей.Политолог Дмитрий Джангиров предположил, что от продажичерноземов государственный бюджет получат около десяти миллиардов евро. Однакоэти деньги пустит на обслуживание старых кредитов, сказал аналитик в передачена канале "Капитал".