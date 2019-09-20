Скандал с Владимиром Зеленским разгорелся после того, как президенту Украины показали юмористический ролик с демонстрацией стереотипов о разных странах. Александр Лукашенко, которого высмеяли за наличие усов и отсутствие навыка обращения с современной техникой, может близко к сердцу воспринять реакцию своего коллеги, считают эксперты.

Скандал с Владимиром Зеленским разгорелся после того, как президенту Украины показали юмористический ролик с демонстрацией стереотипов о разных странах. Александр Лукашенко, которого высмеяли за наличие усов и отсутствие навыка обращения с современной техникой, может близко к сердцу воспринять реакцию своего коллеги, считают эксперты.В Сети опубликовано видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский смотрит подготовленный его бывшими коллегами по студии "Квартал 95" ролик. Сама запись представляет собой запись чата, в котором переписываются страны. Авторы эксплуатируют тему стереотипов о поведении того или иного государства на международной арене, а также добавляют отсылки к актуальным событиям.Юмористы выставили Александра Лукашенко как человека, ничего не понимающего в современном сленге и не способного обращаться с современной техникой. По сюжету ролика, белорусский лидер не смог сделать нормальное селфи, вместо этого порадовав других участников дискуссии снимком своих усов крупным планом. Сообщается, что сам Владимир Зеленский на этом моменте рассмеялся. Эксперты считают, что в Белоруссии к ситуации могут отнестись без должного юмора."Шутки и остроты в отношении Лукашенко в самой Белоруссии не приветствуются. Да и сам президент не любит, когда его высмеивают", – цитирует бывшего депутата белорусского Совета Республики, политолога Александра Зимовского. По его словам, Минск может отреагировать на подобный выпад в свой адрес весьма нервно."Думаю, реакция будет, возможно, не публичная, но некоторое охлаждение и вопросы к Украине стоит ожидать", – заметил эксперт.Александр Зимовский напомнил, что ранее в Белоруссии уже цензурировали сатирические мультипликационные программы, в которых присутствовал персонаж Александра Лукашенко. В частности, сомнительные с точки зрения Минска моменты вырезали из программы "Куклы".Однако в данном случае ситуация осложняется тем, что в скандале оказался замешан Владимир Зеленский. "Зеленский не должен был к этому руку прикладывать. Потому что любые шутки на уровне глав государств должны оставаться в рамках их встреч", – заключил политолог.