США продолжают обвинять Иран в нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Доказательств по-прежнему нет, но Пентагон уже готовится к переброске на Ближний Восток дополнительных комплексов противоракетной и противовоздушной обороны, истребителей и средств ведения разведки.

США продолжают обвинять Иран в нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Доказательств по-прежнему нет, но Пентагон уже готовится к переброске на Ближний Восток дополнительных комплексов противоракетной и противовоздушной обороны, истребителей и средств ведения разведки. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.По данным газеты, секретное совещание по этому поводу состоится сегодня. Хотя, как уверяет президент Трамп, он не намерен применять военную силу в отношении Ирана.Ранее Саудовская Аравия согласилась с американскими обвинениями в адрес Тегерана. Однако, по данным агентства Reuters, власти Королевства планируют в ближайшее время ударить по позициям хуситов на востоке Йемена.Именно хуситы взяли на себя ответственность за атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии, напоминает телеканал "Россия 24". Только Вашингтон почему-то игнорирует это заявление и настаивает на причастности Тегерана.