В Суздале заканчиваются последние приготовления к открытию второго этапа X Славянского форума изобразительных искусств «Золотой Витязь».

В Суздале заканчиваются последние приготовления к открытию второго этапа X Славянского форума изобразительных искусств «Золотой Витязь». В рамках форума пройдет выставка фотохудожникаКостаса Асимиса -лауреата «Золотого Витязя»,представителя русского Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне. Сегодня вечером состоится творческая встреча Народного артиста России Николая Бурляева и артистки театра и кино Инги Шатовой. Также пройдет показ фильма режиссера НатальиБондарчук«Любовь и правда Фёдора Тютчева». В Суздале работает наш корреспондент Александр Сыпченко. Все подробности в выпусках "Вестей".