В Суздале заканчиваются последние приготовления к открытию второго этапа X Славянского форума изобразительных искусств «Золотой Витязь».
В Суздале заканчиваются последние приготовления к открытию второго этапа X Славянского форума изобразительных искусств «Золотой Витязь». В рамках форума пройдет выставка фотохудожника
Костаса Асимиса -
лауреата «Золотого Витязя»,
представителя русского Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне. Сегодня вечером состоится т
ворческая встреча Народного артиста России Николая Бурляева и артистки театра и кино Инги Шатовой. Также пройдет п
оказ фильма режиссера Натальи
Бондарчук
«Любовь и правда Фёдора Тютчева». В Суздале работает наш корреспондент Александр Сыпченко. Все подробности в выпусках "Вестей".