Сборная России по художественной гимнастике досрочно победила в медальном зачете чемпионата мира в Баку.

Сборная России по художественной гимнастике досрочно победила в медальном зачете чемпионата мира в Баку. Это стало ясно после очередного успеха Дины Авериной, передает телеканал "Россия 24". Россиянка взяла золото в упражнениях с лентами, доведя число своих побед на мировых первенствах до 12. На втором месте спортсменка из Израиля, на третьем другая россиянка — Екатерина Селезнева.Таким образом, наши гимнастки выиграли во всех дисциплинах чемпионата. На их счету пять золотых, одна серебряная и две бронзовые медали. Соревнования при этом не закончены. Впереди розыгрыш еще четырех комплектов наград.