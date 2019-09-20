Бывший президент Украины Петр Порошенко стремительно становится нерукопожатным. С политиком отказываются общаться, его стараются избегать. Очередной удар по репутации Порошенко нанес Папа Римский Франциск.

Бывший президент Украины Петр Порошенко стремительно становится нерукопожатным. С политиком отказываются общаться, его стараются избегать. Очередной удар по репутации Порошенко нанес Папа Римский Франциск.Порошенко по-прежнему озабочен церковными вопросами. Бывшийпрезидент принимал активное участие в создании раскольнической Православнойцеркви Украины (ПЦУ). Для новой структуры он выбил у константинопольскогопатриарха томос об автокефалии (независимости).Теперь на повестке стоит присоединение к ПЦУ других церквей,действующих на Украине. С Папом Римским Порошенко планировал обсудить переход влоно ПЦУ Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ). Для этого политикнаправился в Рим.Однако понтифик от встречи с бывшим президентом отказался,сообщает телеграм-канал "Правблог". Официальная причина – нехваткавремени. Но не исключено, что Франциск не захотел говорить с Порошенко из-закрайне сомнительной репутации последнего.Против бывшего президента возбуждено 13 уголовных дел, егорегулярно вызывают на допросы к следователям. Политика подозревают в отмываниикриминальных доходов, узурпации власти и других преступлениях. Многие из делпротив Петра инициировал адвокат Андрей Портнов.Под удар попала бизнес-империя , которую он выстраивал20 лет. На днях Печерский суд Киева арестовал один из его главных активов -завод "Кузня на Рыбальском". Следователи предполагают, что этопредприятие может быть связано с отмыванием денег.