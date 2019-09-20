Бывший президент Украины Петр Порошенко стремительно становится нерукопожатным. С политиком отказываются общаться, его стараются избегать. Очередной удар по репутации Порошенко нанес Папа Римский Франциск.
Бывший президент Украины Петр Порошенко стремительно становится нерукопожатным. С политиком отказываются общаться, его стараются избегать. Очередной удар по репутации Порошенко нанес Папа Римский Франциск.
Порошенко по-прежнему озабочен церковными вопросами. Бывший
президент принимал активное участие в создании раскольнической Православной
церкви Украины (ПЦУ). Для новой структуры он выбил у константинопольского
патриарха томос об автокефалии (независимости).
Теперь на повестке стоит присоединение к ПЦУ других церквей,
действующих на Украине. С Папом Римским Порошенко планировал обсудить переход в
лоно ПЦУ Украинской грекокатолической церкви (УГКЦ). Для этого политик
направился в Рим.
Однако понтифик от встречи с бывшим президентом отказался,
сообщает телеграм-канал "Правблог". Официальная причина – нехватка
времени. Но не исключено, что Франциск не захотел говорить с Порошенко из-за
крайне сомнительной репутации последнего.
Против бывшего президента возбуждено 13 уголовных дел, его
регулярно вызывают на допросы к следователям. Политика подозревают в отмывании
криминальных доходов, узурпации власти и других преступлениях. Многие из дел
против Петра инициировал адвокат Андрей Портнов.
Под удар попала бизнес-империя , которую он выстраивал
20 лет. На днях Печерский суд Киева арестовал один из его главных активов -
завод "Кузня на Рыбальском". Следователи предполагают, что это
предприятие может быть связано с отмыванием денег.