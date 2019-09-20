В Кремле прокомментировали задержание оппозиционного шамана Александра Габышева. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль не имеет к этому никакого отношения.

В Кремле прокомментировали задержание оппозиционного шамана Александра Габышева. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль не имеет к этому никакого отношения.Ранее стало известно о задержании в Бурятии самопровозглашенного "шамана-воина" Александра Габышева, который направился из Якутии в Москву. В настоящее время он доставлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Об этом сообщается на сайте учреждения. В отношении Габышева будут проведены экспертные мероприятия, которые помогут уточнить психическое состояние здоровья пациента.В отношении шамана может быть возбуждено уголовное дело по статье об организации экстремистского сообщества. Он находился в розыске за совершение преступления на территории Якутии. Что конкретно сделал Габышев, не поясняется.Также представитель Кремля не стал комментировать приговор саратовского суда в отношении адептов "Свидетелей Иеговы" (запрещена в России), поскольку не располагает информацией о нем.Ранее Владимир Путин в ходе встречи с правозащитниками заявил, что не очень понимает, за что преследуют сторонников "Свидетелей Иеговы", которые считаются христианами.Накануне саратовский суд приговорил шестерых последователей экстремистской организации к тюремным срокам от 2 до 3,5 лет.