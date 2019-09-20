Конвой с задержанными в Японском море шхунами и лодками браконьеров прибыл в порт Находка. В пограничной службе отметили: рыбаки на берег сходить пока не будут.

Конвой с задержанными в Японском море шхунами и лодками браконьеров прибыл в порт Находка. В пограничной службе отметили: рыбаки на берег сходить пока не будут.17 сентября нарушители из КНДР, которые вели незаконный промысел в нашей исключительной экономической зоне, напали на российских пограничников во время досмотра судна. Четверо военных тогда были ранены. Их доставили в госпиталь Владивостока.Накануне с пострадавшими пообщались следователи. Заведено уголовное дело, передает телеканал "Россия 24".Следственные действия с задержанными, среди которых и напавшие на пограничников, будут вести прямо на борту судов в присутствии генерального консула КНДР.