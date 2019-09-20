Заключенные подняли бунт в колонии общего режима в Дагестане, потребовав встречи с представителем республиканского управления ФСИН. Очевидцы сняли на видео стянутые к исправительному учреждению силы и пробравшихся на крышу осужденных.

Заключенные подняли бунт в колонии общего режима в Дагестане, потребовав встречи с представителем республиканского управления ФСИН. Очевидцы сняли на видео стянутые к исправительному учреждению силы и пробравшихся на крышу осужденных.Инцидент произошел днем 20 сентября в ИК-7 в поселке Тюбе Кумторкалинского района республики."Зэки залезли на крышу, бунтуют против беспредела УФСИНа. В масках забежали внутрь, в каждую комнату, в промзону, все крушат, ломают", — рассказал оказавшийся у стен колонии мужчина, судя по всему, родственник одного из заключенных.На кадрах видно около 10 человек в черном, которые забрались на крыщу внутренней постройки. К стенам колонии были стянуты спецподразделения. По данным УФСИН, представитель ведомства провел переговоры с осужденными и объяснил им последствия их акции."Обстановку удалось урегулировать без применения физической силы и специальных средств", — отметили в ведомстве, не назвав причину волнений.По неофициальным данным, несколько десятков заключенных устроили бунт из-за постоянного давления со стороны надзирателей.