Горожане могут получить информацию о начале отопительного сезона и оставить заявку.

В общегородском контакт-центре запустили выделенную горячую линию по вопросам включения отопления. Звонки принимают по телефону: +7 (800) 100-23-29.Горячая линия будет работать временно, пока включают отопление. Горожане смогут получить информацию о начале сезона, а также оставить заявку в случае возникновения проблем — например, если батареи недостаточно прогреваются.Традиционно в начале отопительного сезона мы фиксируем значительное увеличение количества звонков на линию единого диспетчерского центра, который принимает заявки горожан в сфере ЖКХ. Время ответа оператора резко увеличивается, и дозвониться в ЕДЦ по вопросам, не связанным с отоплением, становится сложнее. Выделенная линия позволит перераспределить потоки звонков. Те, у кого есть вопросы или проблемы с отоплением, получат помощь на специальной горячей линии. А операторы ЕДЦ смогут принять больше других заявок, — рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.Дозвониться на горячую линию есть возможность и через единый диспетчерский центр (+7 (495) 539-53-53). Чтобы задать вопросы об отоплении, после набора номера следует нажать цифру 2.Оставить заявку в случае возникновения проблем с отоплением можно и с помощью мобильного приложения Госуслуги Москвы.В разделе Единый диспетчерский центр необходимо нажать на плюс, и тогда в правом нижнем углу экрана откроется окно подачи заявки. В нем нужно выбрать тип дефекта, а затем ввести адрес. Заявка принимается в работу сразу же после подачи. Статус ее исполнения можно отслеживать в приложении.