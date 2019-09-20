Внимание будет сфокусировано на приоритетах развития России до 2024 года.

Двадцатого сентября в Великом Новгороде стартовала деловая программа форума "Среда для жизни: города". Форум станет площадкой для дискуссии российских и зарубежных градоначальников, бизнеса, экспертного сообщества и власти. В работе примет участия российский премьер Дмитрий Медведев и глава Минстроя РФ Владимир Якушев."Участники обсудят главные тренды архитектурных преобразований городского ландшафта, лучшие практики управления мегаполисами и небольшими городами в эпоху тотальной цифровизации, идеи для привлечения частных и государственных инвестиций, роль государства и регулирования в жизни города, а также потенциал выстраивания эффективного взаимодействия с бизнесом и обществом", - рассказали организаторы.Среди ключевых спикеров – бывший мэр Лондона Кен Ливингстон, бывший мэр Копенгагена, генеральный директор СopenhagenCity&PortDevelopmentCorporation И∎енс Крамер Миккельсен (Дания), а также генеральный директор Placemakers Хэи∎зл Борис (США).Деловая программа мероприятия будет сфокусирована на приоритетах развития России до 2024 года (комфортная среда для жизни и экономический рост городов), заданных в национальных проектах, а также роли местного самоуправления в достижении поставленных целей.Сессии деловой программы посвящены новым инструментам городского развития, позволяющим формировать долгосрочные планы по созданию современной городской среды и улучшать качество жизни населения, а также продемонстрируют примеры успешных и эффективных городских команд. Модераторами-ведущими выступят два выпускника образовательной программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ.Участники деловой программы смогут ознакомиться с выставкой "Города – пространство для развития", посвященный программе "Стандарт комплексного развития территорий". Сам форум продлится до 21 сентября.Форум "Среда для жизни" проводится ДОМ.РФ при поддержке правительства РФ и Минстроя России ежегодно в городах, показывающих стремление развиваться и формировать комфортную городскую среду. Он собирает лучших российских и иностранных экспертов: архитекторов, урбанистов, девелоперов, представителей региональных и муниципальных администраций. Программная дирекция форума — Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Партнерами форума "Среда для жизни" в Великом Новгороде выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития Моногородов, ИА ТАСС, Совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство Стратегических Инициатив.